L’annuncio del presidente granata dopo la firma del contratto di questa sera: l’ormai ex Inter è del Torino

Dopo la firma, anche l’annuncio. Raoul Bellanova è ufficialmente un calciatore del Torino. L’esterno, finito il prestito all’Inter, non è stato riscattato dai nerazzurri, che avevano chiesto tempo per chiudere con altra formula, ma non sono riusciti ad anticipare il Torino.