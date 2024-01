UFFICIALE – Il Chelsea richiama in anticipo Casadei: il comunicato del club

Cesare Casadei torna al Chelsea. L'ex centrocampista dell'Inter è stato richiamato dalla squadra guidata da Mauricio Pochettino. Il ritorno di Casadei, che era in prestito al Leicester, potrebbe essere letto anche in chiave Inter. Infatti il club inglese aveva la necessità di aspettare una cessione di un altro giocatore per poter concludere l'affare con l'Inter.

"Casadei ha collezionato 25 presenze in tutte le competizioni con i Foxes in questa stagione e ha segnato tre gol. Il 21enne è arrivato ai Blues nell'agosto 2022 dall'Inter e faceva parte della squadra della prima squadra che si è recata negli Stati Uniti per il pre-campionato in estate".