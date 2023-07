Il difensore centrale classe 2005 lascia i nerazzurri e si trasferisce in Emilia Romagna: giocherà nella formazione Primavera

Operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha definito la cessione di Iacopo Casani al Modena. Il difensore centrale, classe 2005, si trasferisce in Emilia Romagna a titolo defnitivo, e verrà aggregato alla formazione Primavera.