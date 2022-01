UFFICIALE – Chelsea, Thiago Silva rinnova fino al 2023: “Giocare qui è un vero piacere”

Il difensore rinnova il suo contratto con i Blues fino al 2023

Sui propri canali social il Chelsea ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Thiago Silva per il rinnovo del contratto fino al 2023. "Giocare qui con il Chelsea è un vero piacere. Non avrei mai pensato di giocare per tre anni qui in questo grande club, quindi sono molto felice di rimanere per un'altra stagione", ha dichiarato il difensore brasiliano dopo la firma sul rinnovo.