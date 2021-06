Marianella: “Perisic il più decisivo finora agli Europei. Lavoro encomiabile per…”

Il giornalista di Skysport ha scelto il croato tra i più decisivi nei gironi del torneo: con gol e assist ha spinto la Croazia agli ottavi

A Marianella, giornalista e commentatore di Skysport, hanno chiesto chi è stato il più decisivo in questa prima fase degli Europei. E lui ha risposto così: «Vi sorprenderò, ma devo dire un nome dico Perisic. Ho commentato le gare della sua Nazionale: è stato decisivo due volte per la Croazia. Fa il gol decisivo perché cambia la differenza reti e permette ai suoi di qualificarsi. Ha regalato l'assist nel primo gol alla Scozia. Ma come copre difensivamente è encomiabile».