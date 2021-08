Inter, UFFICIALE: nuovo affare con il Crotone, ceduto Schirò a titolo definitivo

Il centrocampista classe 2000, ex capitano della Primavera nerazzurra, firma fino al 30 giugno 2024 con i calabresi

Nuova operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha definito la cessione a titolo definitivo di Thomas Schirò. Il centrocampista classe 2000, ex capitano della Primavera nerazzurra, ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2024 con il Crotone, dove ritroverà l'ex compagno di squadra Samuele Mulattieri. Questo il comunicato ufficiale: