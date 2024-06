L'attaccante canadese classe 2005, 12 presenze in campionato, lascia la Primavera nerazzurra e si trasferisce in Austria

Operazione in uscita per l'Inter: i nerazzurri hanno ceduto Oumar Diallo. L'attaccante canadese, classe 2005, lascia la Primavera interista e si trasferisce a titolo definitivo in Austria, dove giocherà con il LASK. Diallo, arrivato a Milano nell'estate del 2022, in questa stagione ha collezionato 13 presenze complessive senza segnare.