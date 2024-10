Cambia l'allenatore in casa Young Boys: il club svizzero, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, ha ufficializzato l'esonero di Patrick Rahmen. L'ex tecnico del Basilea paga l'ultimo posto in classifica sia in campionato che in Europa: squadra affidata ad interim a Joël Magnin, promosso dalla formazione U21.