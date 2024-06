Emil Holm è un nuovo calciatore del Bologna. Lo annuncia lo stesso club rossoblu con questa nota ufficiale: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Emil Holm. Undicesimo calciatore svedese della storia del club, Emil Holm è un difensore classe 2000, noto per le eccellenti doti fisiche e atletiche. Nato calcisticamente tra le fila dell’Annebergs IF, a qualche chilometro dalla città di Göteborg, nell’estate del 2012 entra a far parte delle giovanili dell’IFK Göteborg. Nel 2018 fa il suo esordio in prima squadra, diventando rapidamente un elemento importante della rosa. Nel gennaio del 2021 viene ceduto al club danese del Sønderjyske e successivamente, nell’agosto del 2021, viene acquistato dallo Spezia Calcio che lo lascia in prestito alla squadra danese per un’altra annata.