UFFICIALE – Inter, Correa ha scelto il numero di maglia: indosserà il 19

L'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del club nerazzurro

Ieri l'arrivo a Milano per le visite mediche in tutta fretta, oggi l'ufficialità. Joaquin Correa è a tutti gli effetti un calciatore dell'Inter ed è pronto a partire con la squadra per Verona nella speranza di esordire magari già domani al Bentegodi. Scelto anche il numero di maglia, il 19, come comunicato in questi minuti dal club nerazzurro.