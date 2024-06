"Douglas Luiz Soares de Paulo nasce a Rio de Janeiro nel maggio del 1998 e, calcisticamente, si forma nelle Giovanili del Vasco da Gama, club con il quale esordisce in Prima Squadra nel 2016. Con la squadra di Rio de Janeiro colleziona “solamente” 29 presenze: Douglas, difatti, attira rapidamente le attenzioni del Vecchio Continente. È il Manchester City che porta il classe 1998 in Europa, ma è al Girona, dove resta per due stagioni in prestito, che gioca le sue prime partite europee.