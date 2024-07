Il difensore classe 2004, in forza alla Primavera nerazzurra nella seconda metà della stagione 2022/23, giocherà in Serie C

Nato a Feltre il 16 settembre 2004, Kassama cresce nelle giovanili del Feltre per passare poi al Monza. Club con il quale esordisce nella formazione Primavera nella stagione 2021-2022, scendendo in campo in 11 occasioni. Dopo un altro anno nel club brianzolo, passa all’Inter Primavera, collezionando 17 presenze in campionato e 1 gettone in UEFA Youth League. La scorsa stagione ha giocato nella Primavera del Monza, scendendo in campo in 27 gare e realizzando 1 rete tra campionato e coppa.