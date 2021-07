UFFICIALE – Spezia, Thiago Motta è il nuovo allenatore: il comunicato

Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare che Thiago Motta è il nuovo allenatore della Prima Squadra

Nato in Brasile il 28 agosto 1982 a Sao Bernardo do Prado, Thiago Motta ha mosso i primi passi da giocatore nelle giovanili della Juventus Sp, prima del grande salto in Europa con il Barcellona. Con la maglia blaugrana ha totalizzato 96 presenze e conquistato una Champions League, per poi passare all'Atletico Madrid. Arrivato in Italia, è all'Inter che contribuisce a scrivere la storia del calcio italiano, vincendo un leggendario triplete e mostrando un carattere da vero leader, sotto i dettami di José Mourinho. L'avventura in Italia si conclude con 6 titoli (1 scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League e 1 Mondiale per Club). Il 31 gennaio 2012 si trasferisce al Paris Saint-Germain dove vince cinque campionati in sei anni, prima di ritirarsi nel maggio 2018, dopo essere stato grande protagonista anche con la Nazionale italiana.