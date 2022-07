UFFICIALE – Inter, Oristanio al Volendam per un’altra stagione: “Non vedo l’ora…”

Il club nerazzurro e gli olandesi hanno trovato l'accordo per lasciare il centrocampista per un'altra stagione in Olanda

Gaetano Oristanio continuerà a giocare al Volendam per un'altra stagione. A comunicarlo è il club olandese che specifica di aver trovato l'accordo con l'Inter per il prestito del giocatore. Dopo Samuele Mulattieri e Filip Stankovic, Oristanio è stato il terzo giocatore ad approdare al Volendam dall'Inter. "Sono molto felice di aver conosciuto il club, la squadra, lo staff e la dirigenza. Farò del mio meglio per la squadra e per i tifosi. Non vedo l'ora di giocare in Eredivisie", ha detto il giocatore al sito ufficiale del club.