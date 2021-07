Inter, UFFICIALE: doppia operazione con la Reggina, ceduti Rivas e Gavioli

La dirigenza nerazzurra ha definito due cessioni: i due centrocampisti, classe '98 e classe 2000, vestiranno la maglia amaranto

L'Inter ha chiuso due operazioni in uscita: i nerazzurri hanno perfezionato le cessioni dei centrocampisti Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioli alla Reggina. L'honduregno torna in Calabria, questa volta a titolo definitivo, mentre il classe 2000 si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato del club amaranto: