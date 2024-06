UFFICIALE – Roma, De Rossi ha rinnovato: contratto fino al 2027

Il comunicato del club giallorosso, che annuncia il prolungamento del contratto per altri tre anni del tecnico

"L’AS Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 2027. Approdato in panchina il 16 gennaio 2024, Daniele ha guidato il gruppo giallorosso in 26 partite ufficiali, 18 di campionato e 8 di Europa League fino alla semifinale.