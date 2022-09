FCIN1908 / Inter, Salcedo sceglie di giocare: Inzaghi d’accordo, sarà Bari

La sterzata attesa in queste ore è arrivata: l’Inter ha mosso le ultime pedine, anche per Salcedo situazione sbloccata

La sterzata attesa in queste ore è arrivata: l’Inter ha mosso le ultime pedine per concludere al meglio il mercato estivo. Dopo l’accelerazione decisiva per Acerbi, su input di Steven Zhang, i nerazzurri stanno ultimando anche il mercato in uscita.

Le riflessioni di questa mattina su Salcedo, raccontate da Fcinter1908.it, che hanno coinvolto anche Simone Inzaghi e l’entourage del giocatore, si sono risolte con la decisione concordata tra le parti di accettare l’offerta del Bari. Il ragazzo, inizialmente scettico sulle proposte provenienti dalla Serie B, ha messo sul tavolo la voglia comunque di giocare e crescere in una piazza che può garantirgli spazio adeguato. Il tecnico nerazzurro, che valutava anche la sua permanenza per completare il reparto, ha compreso il punto di vista e dato il via libera all’operazione. L’affare è in chiusura in questi minuti.