UFFICIALE / Napoli-Salernitana domenica alle 15: spostate tre gare di Serie A

Per motivi di ordine pubblico, il match tra Napoli e Salernitana, inizialmente programmato per sabato, è stato posticipato a domenica alle ore 15:00. In caso di mancato successo della Lazio a San Siro contro l’inter alle 12:30 e di vittoria nel derby degli azzurri di Spalletti, la squadra partenopea sarebbe aritmeticamente campione d’Italia.