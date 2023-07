Inter, UFFICIALE: Silvestro ceduto in prestito per una stagione al Fiorenzuola

A soli 18 anni Alessandro Silvestro viene mandato dall’Inter in prestito in Serie D al Montespaccato, dove disputa una importante stagione da Under con 28 presenze, 1 rete e 3 assist forniti.

Nella stagione scorsa per Alessandro Silvestro la prima stagione in Serie C, divisa tra Girone A e Girone B; dopo una prima parte di stagione in Piemonte alla Pro Vercelli, infatti, da gennaio Silvestro ha totalizzato 13 presenze con l’Aquila Montevarchi nello stesso girone del Fiorenzuola.