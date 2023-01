Inter, UFFICIALE: nuovo prestito per Silvestro, accordo con il Montevarchi

Il terzino destro classe 2002, dopo una prima parte di stagione alla Pro Vercelli, avrà una nuova occasione in Serie C

Nuovo prestito in Serie C per Alessandro Silvestro: il terzino destro dell'Inter, classe 2002, dopo una prima parte di stagione con la Pro Vercelli si trasferisce al Montevarchi. Questo il comunicato del club toscano: