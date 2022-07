Inter, UFFICIALE: Silvestro, rinnovo fino al 2026 e prestito alla Pro Vercelli

Il terzino classe 2002 prolunga il suo accordo con i nerazzurri e si trasferisce per una stagione in Piemonte

Contestualmente il giocatore è stato ceduto in prestito per una stagione alla Pro Vercelli, club militante in Serie C. Questo il comunicato ufficiale dei piemontesi: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'F.C. Internazionale Milano per l'arrivo a titolo temporaneo del difensore classe 2002 Alessandro Silvestro. Nella scorsa stagione Silvestro ha collezionato 24 presenze con la Primavera nerazzurra, con cui si è laureato Campione d'Italia scendendo in campo da titolare nella finale vinta ai supplementari contro la Roma. Benvenuto Alessandro!".