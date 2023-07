Il difensore centrale classe 2002 sale in Serie B dopo le positive stagioni in prestito in Serie C con Pistoiese, Triestina e Avellino

Operazione in uscita per l'Inter: il club nerazzurro ha formalizzato la cessione a titolo definitivo al Cittadella di Edoardo Sottini, difensore centrale classe 2002 reduce dalle stagioni in prestito in Serie C con le maglie di Pistoiese, Triestina e Avellino.