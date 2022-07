Inter, UFFICIALE: Stankovic rimane a Volendam, prestito rinnovato per un’altra stagione

Stankovic, che nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi in Olanda dopo essere tornato momentaneamente ad Appiano Gentile, è felice di poter proseguire la sua esperienza al Volendam: "Sono molto felice di rimanere per un altro anno. È davvero un privilegio per me. Sono felice che il club voglia fare affidamento su di me in quel modo, questo mi dà molta fiducia e farò del mio meglio per non deludere le persone. L'obiettivo per il prossimo anno è rimanere in Eredivisie. So che sarà difficile, ma darò tutto per raggiungere questo obiettivo".