UFFICIALE – Tottenham eliminato dalla Conference League: vittoria a tavolino al Rennes

Gli Spurs eliminati dalla Conference League dopo la decisione della Uefa di assegnare la vittoria al Rennes

Tottenham ufficialmente eliminato dalla Conference League. Il match contro il Rennes, previsto per il 9 dicembre, è stato rinviato a causa del focolaio covid scoppiato nella squadra di Conte. Non è stato possibile trovare una data utile per il recupero e la Uefa ha ufficializzato la sconfitta per 3-0 a tavolino degli Spurs.