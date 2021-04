UFFICIALE – Manchester United, Woodward lascia: “Impatto Covid-19 forte ma il club…”

La notizia era nell'aria ma ora ecco l'ufficialità: Ed Woodward, vice-presidente del Manchester United, lascerà il club a fine 2021

"Sono veramente orgoglioso di aver servito lo United, il club più grande del mondo, per i 16 anni passati. Il club ora ben posizionato per il futuro e sarà difficile dirsi addio al termine dell'anno. Conserverò a lungo i tanti ricordi ad Old Trafford, abbiamo vinto l'Europa League, la FA Cup e la EFL Cup. Sono orgoglioso di aver rigenerato una nuova cultura nel club e di aver prodotto uno stile di gioco riconoscibile. Abbiamo investito più di 1 miliardo nella squadra durante la mia avventura qui e sono lieto dei progressi fatti dai giocatori sotto la guida di Solskjaer negli ultimi due anni. Sono sicuro che, con le scelte fatte, il club splenderà ancora a lungo. Se lo merita. Gli ultimi 16 mesi hanno portato il club ad affrontare una sfida unica nel suo genere e il lavoro di tutto il gruppo è stato eroico. L'impatto del Covid-19 sui club di calcio è stato forte ma lo United è stato uno dei più duri e resilienti nonostante la straordinaria pressione finanziaria.