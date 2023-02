Ulivieri: “De Siervo sulla Juve? Avrà la sua idea ma io sostengo che…”

I tifosi del Napoli sperano che la penalizzazione alla Juve venga annullata, altrimenti si corre il rischio che questo campionato venga ricordato per il -15 alla Juve più che per lo Scudetto del Napoli? Non credo: è e resta un'annata storica, per lo sviluppo che ha avuto il campionato sin dall'inizio; un campionato dominato da un Napoli travolgente e che ha vinto sul campo.