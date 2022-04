Ulivieri: “Napoli? Ad Empoli ho visto certe facce… Spalletti? Vorrei che…”

Le parole del presidente dell'Assoallenatori: "Spalletti? Ha avuto un inzio travolgente. E sta portando la squadra in Champions"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha parlato così del tracollo del Napoli sul campo dell'Empoli: "Esprimo una mia impressione dal di fuori. Ho guardato le facce dei giocatori domenica al termine della gara di Empoli. Mi sembra che ci sia un gruppo di loro che non abbia più voglia di vestire quella maglia. Sono situazioni difficilmente rimediabili: non c’entra solo la partita di Empoli. Spalletti? Ha avuto un inzio travolgente. E sta portando la squadra in Champions, che era l’obiettivo di inizio stagione.