Ulivieri: “Napoli-Inter equilibrata, azzurri sempre in orbita scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ha parlato così di Napoli-Inter

"Giocare 4-2-3-1 ovviamente comporta che ci sia una punta sola davanti e che gli altri arrivino. A volte ce la fai ad arrivare bene davanti, altre meno. Ma non direi che Osimhen è isolato, anzi, uno dei segreti del Napoli è proprio quello di non sapere preventivamente chi possa arrivare. Poi che a volte il Napoli scelga a partita in corsa di affiancare a Osimhen un altro attaccante, questo è possibile. Il rischio era anche di perdere contro l'Inter, sono partite con equilibrio. Il Napoli resta in orbita Scudetto, ha ripreso un percorso quasi iniziale quando vinse tutte le partite di seguito".