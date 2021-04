Ulivieri: “Superlega stupidaggine da sfigati. Gravina ha ragione: non si può…”

Le parole del presidente dell'Associazione Italiana Allenatori: "La Superlega è stata un'idea balzana, ma non si può punire nessuno per questo"

Il tifoso ha bisogno di queste emozioni che, anche se non portano alla scudetto, fanno battere il cuore. La speranza è di tornare a viverle allo stadio, il luogo deputato. Non si può punire un'idea, secondo Gabriele Gravina? Ha ragione. La Superlega è stata un'idea balzana, ma non si può punire nessuno per questo. Non è un tentativo di illecito: è una stupidaggine, un pensiero sbagliato e che è venuto meno per intervento della politica. L'Inghilterra, per prima, si è fatta sentire. I tifosi britannici sono troppo attaccati al loro campionato, come lo sono i tifosi alla Serie A. C'è bisogno di allargare, non di restringere".