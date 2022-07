TS – Inter, serve un ulteriore sforzo per accontentare Sanchez: la situazione

Ancora nessuna novità sul fronte Sanchez: l'attaccante cileno non rientra più nei piani dell'Inter, ma finora non ha accettato la proposta di buonuscita dei nerazzurri nè tanto meno trovato una destinazione gradita. Situazione ancora intricata, come scrive Tuttosport: "Il cileno - così come Skriniar (infortunato), Pinamonti, Salcedo e Mulattieri (verso la Reggina) - sabato non è stato convocato per l'amichevole col Monaco, segnale forte datogli dall'Inter per ribadire il fatto che non rientra nei programmi. Sanchez per il 2022-23 ha un ingaggio da 7 milioni e per dire addio dovrà trovare una squadra che soddisfi le sue ambizioni - finora ha nicchiato su soluzioni non di primo piano come Flamengo, Galatasaray e Siviglia, oltre a sondaggi arrivati dal Giappone -, ma anche un accordo sulla buonuscita con l'Inter: 4 milioni finora non sono bastati, servirà un ulteriore sforzo da parte del club di Viale della Liberazione".