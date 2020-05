Gds – L’ultimo saluto a Gigi Simoni: Inter presente con il gonfalone e Colonnese

Nella basilica di San Piero a Grado c’è stato l’ultimo saluto a Gigi Simoni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter era l’unica società presente con il gonfalone mentre adagiata sul feretro c’era la maglia con la quale il Pisa ha voluto onorare la memoria dell’allenatore che la portò due volte in Serie A. “Era atteso anche Bergomi, capitano dell’Inter di Simoni, ma non ha fatto in tempo causa le restrizioni attuali sul coronavirus. A rappresentare quella squadra c’era Colonnese, poi all’uscita del feretro un gruppo di ultrà della Curva Nord interista, con tanto di mascherine personalizzate, ha tributato un lungo applauso all’ex tecnico. Tra i presenti il presidente dell’Aiac Ulivieri e gli ex giocatori Turci, Protti, Bernazzani, Raimondi e Giovannelli. Fuori è rimasta tanta gente“.

“La moglie Monica e il figlio Leonardo hanno annunciato che, appena cadrà il divieto di spostamento tra le regioni, a Pisa si svolgerà una cerimonia pubblica nello stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani. Così che il mondo del calcio che lo ha tanto apprezzato possa salutare per l’ultima volta Gigi Simoni”.

