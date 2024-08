"Contro un sistema come quello di Gasperini l' Inter applica il manuale su come mandare in tilt un’organizzazione difensiva fondata sull’uomo contro uomo. Attraverso continui cambi di posizione, rotazioni, cambi di gioco e attacchi allo spazio libero in avanti, l’Inter riusciva agevolmente a manipolare il blocco dell' Atalanta ". Con questi concetti Ultimo Uomo sintetizza il gioco messo ieri in campo dall'Inter di Simone Inzaghi contro l' Atalanta di Gasperini . Si parla ancora una volta di "calcio relazionale" e di come i giocatori nerazzurri occupino "i corridoi di mezzo".

Focus su Benjamin Pavard

"Con alcuni elementi a fissare l’ampiezza gli uomini gravitanti nella zona centrale del campo avevano facoltà di muoversi, di ruotare e di associarsi là dove individuavano la possibilità di farlo. Un esempio in tal senso è stato fornito da Pavard. Partiva da braccetto di destra e diventava centrale di una linea a quattro nella fase di primissima costruzione dell’Inter; ma lo abbiamo visto anche nella zona di sinistra. Nessuno come Inzaghi riesce a sfruttare così a fondo i difensori in fase offensiva. In base ai dati riportati dalla Lega calcio, il francese è risultato essere il giocatore dell’Inter ad aver giocato più palloni (82). Per dare l’idea, i due cervelli del centrocampo di Inzaghi, vale a dire Mkhitaryan e Hakan Çalhanoğlu, ne hanno giocati rispettivamente 63 e 55. Siamo abituati a vedere Pavard inserirsi in avanti ed essere decisivo anche in fase di rifinitura, ma l’impressione è che quest’anno possa trasformarsi in una sorta di tuttocampista che parte da dietro, arrivando ad essere coinvolto sempre di più anche sulla trequarti", ha sottolineato Ultimo Uomo dedicando un focus approfondito ai movimenti del difensore nerazzurro, ieri autore di una prova enorme.