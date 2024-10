Legami controversi tra le squadre di calcio e i tifosi non solo in Serie A. In Spagna infatti è polemica per i rapporti tra il tecnico argentino dell'Atletico Madrid Diego Simeone e i supporter della curva. Il quotidiano sportivo scrive che il legame tra "Simeone e il Fronte, riferendosi anche al derby tra Atletico e Real sospeso per le intemperanze dei tifosi in particolare per il lancio di oggetti sul campo nella zona del portiere Courtois, si rafforza a vicenda. Nei momenti difficili che ha vissuto, l'allenatore ha sempre trovato l'appoggio dei tifosi radicali". E anche in occasione del derby di domenica segnato dagli incidenti, As sottolinea che il Simeone "è uscito come un fulmine per andare a parlare con la Curva, insistendo poi più e più volte sull'atteggiamento di Courtois".