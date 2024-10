La richiesta degli atti è stata già avanzata e a breve potrebbe quindi giungere la documentazione richiesta. Nei prossimi giorni saranno valutate anche eventuali audizioni in merito alla vicenda, riporta in un lancio l'agenzia di stampa Ansa. Nelle scorse ore è stata portato alla luce anche un incontro dell'Inter con la commissione dell'Antimafia di Milano. Nel dispositivo dei pm si legge: "Ci fu una totale sottovalutazione del fenomeno anche da parte della Commissione comunale antimafia indotta in errore da Fc Inter".