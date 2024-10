CdS – Ultras alla sbarra: Daspo da 3 a 10 anni. La linea fatta trapelare da Inter e Milan

Posizioni di Inter e Milan — La linea fatta trapelare dai club, comunque, è la medesima di questi ultimi giorni. Vale a dire che, oltre a ribadire il fatto di non essere indagate, viene manifestata la totale disponibilità a collaborare. Evidentemente è stato avviato un percorso. Nello specifico, a proposito del club nerazzurro, è probabile che sia stato ribadito quanto già prodotto in una memoria difensiva trasmessa alla procura lo scorso 30 aprile, quando si parlava di infiltrazioni nel tifo organizzato. Ebbene, l’Inter aveva spiegato come in merito ad ogni concessione alla Curva, in particolare i biglietti, ogni passaggio è sempre stato concordato con la Digos. E il medesimo iter è stato seguito per i tagliandi della finale di Champions, compreso quel contingente supplementare. Peraltro, una conferma in questo senso si trova nelle dichiarazioni di Andrea Beretta, ex capo della curva interista, arrestato per l’omicidio di Andrea Bellocco: «La società, in accordo anche con la Questura, è riuscita a ottenere i 1.500 biglietti».

La ricostruzione — In merito a Beretta, nelle carte dell’inchiesta si legge che perfino due emissari del clan dei Bellocco si sarebbero mossi per minacciarlo. La questione, come noto, era la gestione dei guadagni da merchandising. Ebbene, quelle minacce, insieme alle rivelazioni di una persona, incaricata di «tirarlo in trappola, verosimilmente con un sonnifero» e di «condurlo in un luogo idoneo a perfezionare la sua esecuzione», avevano indotto Beretta a munirsi di una pistola, che si portava dietro, insieme ad un coltello. Li aveva anche in occasione dell’incontro con Bellocco, avvenuto, appunto, lo scorso 4 settembre, poi concluso con l’uccisione di quest’ultimo.

Daspo — Intanto anche i 5 ultras convocati ieri dal Gip si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno fatto scena muta gli ormai ex leader della curva nerazzurra, Marco Ferdico, e di quella rossonera, Luca Lucci. E, allo stesso modo, sono rimasti in silenzio pure Mauro Nepi, Francesco Intagliata e Matteo Norrito. Oggi, con esito presumibilmente identico, sarà il turno degli ultimi tre ultras finiti in carcere, al pari delle tre persone ai domiciliari, tra cui l'imprenditore nel settore parcheggi Gherardo Zaccagni. Per chiudere la giornata, è stata quasi tutta notificata la prima tranche di Daspo. Sono 24 in tutto, compresi tra i 3 e i 10 anni", si legge.