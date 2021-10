Umtiti: “L’incontro con Laporta? È vero, ho pianto. Parlo poco, ma quando…”

In una lunga intervista a Mundo Deportivo, Samuel Umtiti ha confessato di aver pianto quando ha incontrato il presidente del Barcellona

In una lunga intervista a Mundo Deportivo, Samuel Umtiti ha confessato di aver pianto quando ha incontrato il presidente del Barcellona Joan Laporta. È stato un incontro importante per il futuro del difensore: "Abbiamo parlato e la verità è che è stata una conversazione molto importante per me. Aveva bisogno di parlare e dire le cose chiaramente. Far sapere al presidente che sto bene, che voglio aiutare il club e la squadra. È l'unica cosa che volevo dire. Mi ha detto che se sto bene devo dimostrarlo. E lo farò".