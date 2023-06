Under 15 Femminile, Inter in finale: battuta la Roma, sarà derby contro il Milan

L'emozionante viaggio delle Finali Giovanili TIM nelle Marche è giunto alla sua tappa conclusiva. Venerdì alle 18.30 allo stadio 'Goffredo Bianchelli' di Senigallia si assegna l'ultimo dei 13 scudetti tra calcio e futsal, quello Under 15 femminile: a contenderselo saranno il Milan e l'Inter in un emozionante derby che sarà trasmesso in diretta su DAZN e su figc.it. Se le nerazzurre giocheranno la loro terza finale di categoria dall'introduzione dell'Under 15 femminile (una vittoria nel 2018 e una sconfitta nel 2019 il bilancio), per il Milan si tratta invece della prima presenza in finale, con l'opportunità per il vivaio rossonero di portare a casa un titolo giovanile dopo la sconfitta dell'Under 17 ai tiri di rigore contro la Roma.