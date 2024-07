Under 17 Femminile, l’Inter è campione d’Italia: battuta la Juve 2-1

Grandissima vittoria in rimonta delle nerazzurre di Marelli che hanno trovato il gol decisivo al 114'

È una stagione straordinaria per l'Inter e continua ad esserlo. L'Under 17 femminile è Campione d'Italia. Le nerazzurre di Alessio Marelli - assente in finale, con il vice Simone De Luca sulla panchina interista - hanno vinto 2-1 in rimonta contro la Juventus, nella finale giocata allo stadio "Bruno Recchioni" di Fermo.