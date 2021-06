Under 18, Inter-Genoa 1-2: finisce l’avventura della formazione di Chivu

La formazione dell'Inter esce in semifinale sconfitta dal Genoa di Ruotolo

L'Inter Under 18 perde 2-1 con il Genoa nella semifinale della Fina Four. La squadra di Chivu va sotto di due gol con i rossoblù e prova nel finale la rimonta dopo il gol di Peschetola. Finisce qui l'avventura dei nerazzurri, il Genoa di Ruotolo affronterà la Roma in finale.