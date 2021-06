Under 18, l’Inter di Chivu è matematicamente prima: Roma ko, ora le Final Four

I nerazzurri, complice la sconfitta dei giallorossi a Sassuolo, hanno ora la certezza del primo posto in classifica

Ora c'è anche la matematica: l'Inter Under 18, con ancora una partita da disputare, chiude la regular season al primo posto, e affronterà così in semifinale la quarta classificata (gara in programma per venerdì 25 giugno). La Roma, seconda in classifica a due lunghezze di distanza dai nerazzurri, è stata sconfitta 3-2 nell'anticipo contro il Sassuolo, rendendo così ininfluente il risultato di Monza-Inter (fischio di inizio domani alle 15).