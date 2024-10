L'uno a uno contro l'Irlanda vale il passaggio al torneo dell'anno prossimo. Problema alla caviglia per l'ex nerazzurro che oggi gioca al Lugano

Mattia Zanotti, difensore del Lugano, è stato costretto a uscire in barella nel corso di Italia-Irlanda Under 21. L'ex calciatore dell'Inter si è fatto male durante il match: è caduto male dopo un contrasto. Per lui si teme un brutto infortunio alla caviglia.