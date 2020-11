Ungheria, il c.t. Marco Rossi positivo al Covid: salta lo spareggio con l’Islanda

La federcalcio dell’Ungheria ha ufficializzato con un tweet che il commissario tecnico della nazionale, l’italiano Marco Rossi, è positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato prima della sfida di questa sera contro l’Islanda, spareggio in gara unica per l’ammissione agli Europei del prossimo anno. Rossi è già stato messo in isolamento e quindi non potrà dirigere i suoi dalla panchina.

“Dopo i precedenti test negativi, l’ultimo test ha dato riscontro positivo – spiega la federazione ungherese -. Rossi è stato subito separato dai giocatori e dai membri dello staff”.

(Ansa)