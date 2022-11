Manchester United, annuncio ufficiale dei Glazer: club in vendita

In una nota ufficiale, la famiglia proprietaria della squadra inglese dice di prendere in considerazione nuovi investimenti o anche la cessione

Prima la risoluzione con Ronaldo. Poi un annuncio ufficiale dei Glazer (alla guida della squadra dal 2005) che hanno messo in vendita le quote del Manchester United. Al momento non sono arrivate offerte ma i proprietari del club inglese si dicono disponibili ad eventuali proposte.