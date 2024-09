"Mister Ineos, sir Jim Ratcliffe, da socio di minoranza dello United tenta di fare lo stesso a Manchester: nuovo impianto da 100mila posti e parziale demolizione dello stadio attuale. Qualcosa di già ascoltato dalle parti della Scala del calcio, al netto di costi, tempistiche e giurisdizione di cui Inter e Milan stanno discutendo con il Comune. Per trovare sponda anche nei residenti, l'approccio usato in Inghilterra ha enfatizzato i benefici sull'intero territorio nazionale, oltre che sulla città di Manchester. Nel rapporto economico commissionato a Oxford Economics, si parla di uno di una rigenerazione dell'area da 7,3 miliardi di sterline l'anno per l'economia Uk, grazie anche a 92mila nuovi posti di lavoro e 17mila nuove case, per un potenziale di 1,8 milioni di visitatori l'anno".