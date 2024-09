Intervistato da Libero, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato del derby perso dai nerazzurri e anche del momento non positivo che sta attraversando capitan Lautaro :

“Considero la partita contro il Milan un promemoria utile a ricordare quanto pericoloso e imprevedibile sia il calcio. Un avvenimento che non mi dà l’idea di dover essere considerato come un qualcosa che abbia cambiato le forze in campo. Assolutamente”.