CdS – Inter, Lautaro stanco: va verso la panchina a Udine. Pronta questa coppia

Cosa c'è dietro

Insolito sì, ma non casuale. Lautaro Martinez non si è praticamente mai fermato. Dopo la vittoria dello Scudetto con l'Inter a maggio, il 10 nerazzurro è partito subito per l'altra parte del mondo per unirsi al roster dell'Argentina per la Copa America 2024; e lì, tanto per cambiare, ha fatto la differenza: cinque gol, tra cui quello decisivo nei supplementari della finale contro la Colombia, nelle sei partite giocate. Il torneo è terminato il 15 luglio, ma non c'è stato troppo tempo per godersi festeggiamenti e vacanze. Il 6 agosto, infatti, Lautaro era già ad allenarsi ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi, il quale aveva chiesto al suo capitano di rientrare leggermente in anticipo rispetto alle previsioni per aiutarlo nel reparto offensivo, orfano dell'allora infortunato Taremi. Ordine eseguito: rientro e subito in campo da titolare a Genova nell'esordio in campionato. Un lieve affaticamento muscolare lo ha costretto a saltare il Lecce, ma non le successive gare contro Atalanta, Monza e Milan; nel mezzo, i 24 minuti da subentrato in Champions League in casa del Manchester City.