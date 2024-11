L'uragano nerazzurro porta a caratteri cubitali la firma del Tucu, tirato a lucido e spedito in campo in quella Verona tutt'altro che fatal per lui. "Servirà l'aiuto di tutti" è la parola d'ordine da raccogliere letteralmente. Il messaggio è arrivato anche a Kristjan Asllani, finalmente in condizione di sfruttare l'assenza di Calhanoglu. Senza dimenticare De Vrij, mandato in campo lui sì senza preavviso, ma in grado di ruggire e reagire da grande qual è. Serve questa continuità per convincere la dirigenza nerazzurra a esercitare l'opzione di rinnovo a fine anno.