Domande che per il momento non trovano una risposta neanche all’interno del centro sportivo. Oggi, nella seduta di rifinitura, Dybala tornerà nuovamente in campo con la squadra per testare le sensazioni e valutare le sue condizioni atletiche. Ranieri, come detto, non vuole forzarlo o rischiarlo: panchina più che probabile col Napoli, poi di nuovo al lavoro per valutare nei giorni successivi il feeling col campo”, si legge.