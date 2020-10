E’ terminata 2-1 a favore dell’Uruguay la sfida di qualificazione al Mondiale tra, appunto, la Celeste e il Cile. Ma sono state tante le controversie e gli episodi dubbi durante la gara, soprattutto un rigore non assegnato alla Roja sul finale. Ivan Zamorano, ex centravanti cileno, si è sfogato così su Twitter in merito all’arbitraggio: “Fino a quando sono consentiti questi furti in Sud America? Chi si occupa degli arbitri? Veri ladri! Partita regalata all’Uruguay”.