Gol in Nazionale per Alexis Sanchez: l’attaccante dell’Inter è andato a segno con il suo Cile in occasione della sfida contro l’Uruguay, realizzando la rete del momentaneo 1-1. Controllo in corsa e diagonale perfetto per il Nino Maravilla, che non è bastato però per evitare ai suoi la sconfitta.